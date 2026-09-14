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Песков прокомментировал призыв Трампа к Зеленскому остановить атаки на НПЗ РФ

First News Media14:38 - Сегодня
Песков прокомментировал призыв Трампа к Зеленскому остановить атаки на НПЗ РФ

Призывы к Киеву остановить удары по российской инфраструктуре, подобные тому, что сделал президент США Дональд Трамп, можно только приветствовать.

Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, можно только приветствовать любой призыв к Киеву прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.

Ранее Трамп призвал Зеленского прекратить удары по производству дизеля в России из-за проблем в американской экономике.

Источник: ТАСС

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