Песков прокомментировал призыв Трампа к Зеленскому остановить атаки на НПЗ РФ

Призывы к Киеву остановить удары по российской инфраструктуре, подобные тому, что сделал президент США Дональд Трамп, можно только приветствовать.

Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, можно только приветствовать любой призыв к Киеву прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.

Ранее Трамп призвал Зеленского прекратить удары по производству дизеля в России из-за проблем в американской экономике.

Источник: ТАСС