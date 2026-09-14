Иран опубликовал список судов, которым запрещен проход через Ормузский пролив

Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) Ирана опубликовало список из 77 судов, которые нарушили правила судоходства в Ормузском проливе и теперь столкнутся с последствиями вплоть до конфискации судна в случае повторной попытки прохода акватории.

«Суда, нарушающие иранские протоколы судоходства в Ормузском проливе, столкнутся с ограничениями на последующие проходы, включая штрафы, задержание или конфискацию», — указывается в заявлении ведомства. Тегеран также призвал всех грузовладельцев, осуществляющих перевозки в районе Персидского залива, сверяться со списком во избежание дальнейших проблем.

PGSA предупредило, что любое судно, сотрудничающее с внесенными в список судами путем перевалки борт о борт или перегрузки, также будет добавлено в список.

Источник: ТАСС