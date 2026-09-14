Вучич отметил роль президента Ильхама Алиева в развитии отношений между Сербией и Азербайджаном - ФОТО

Мудрое руководство Президента Азербайджана Ильхама Алиева и его поддержка Сербии остаются одной из важных опор отношений между Азербайджаном и Сербией.

Об этом Президент Сербии Александар Вучич написал в Facebook после встречи с новоназначенным послом Азербайджана в стране Тахиром Тагизаде.

«Мудрое руководство и искренняя симпатия Президента Ильхама Алиева к нашей стране остаются одной из опор всеобъемлющих отношений между нашими двумя странами», — заявил Вучич.

Он сообщил, что попросил посла передать Президенту Ильхаму Алиеву самые теплые приветствия.

Президент Сербии также отметил активный политический диалог и частые встречи представителей двух стран на различных уровнях.

По словам Вучича, визит Президента Ильхама Алиева в Белград, в рамках которого состоялось первое заседание Совета стратегического партнерства, открыл новую главу в отношениях между Сербией и Азербайджаном.

Президент Сербии также отметил важность расширения двустороннего сотрудничества за пределы энергетики и инфраструктуры на такие сферы, как торговля, инвестиции, культура, образование и туризм.

Он также выразил благодарность Азербайджану за подтверждение участия в EXPO 2027 в Белграде.

Вучич подчеркнул, что взаимная поддержка суверенитета и территориальной целостности является одной из основ доверия между Сербией и Азербайджаном.