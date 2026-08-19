Новый посол Малайзии прибыла в Азербайджан - ФОТО
Новоназначенный посол Малайзии в Азербайджане Азнифа Абдул Гани прибыла в Баку.
Об этом сообщило посольство Малайзии в соцсети X.
"Посольство Малайзии тепло приветствует Азнифу Абдул Гани, нового посла Малайзии в Азербайджанской Республике, которая официально вступила в свои обязанности по прибытии 17 августа 2026 года", - говорится в сообщении.
The Embassy of Malaysia extends a warm welcome to Her Excellency Aznifah Abdul Ghani, Ambassador-designate of Malaysia to the Republic of Azerbaijan, who officially assumed her duties upon arrival on 17 August 2026. pic.twitter.com/NstJqNSHq2 — Embassy of Malaysia in Baku (@MYEmbBaku) August 19, 2026
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