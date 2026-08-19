МИД Азербайджана поздравил Афганистан с Днем независимости - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Афганистан по случаю Дня независимости.
Текст поздравления был опубликован на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети X.
"Искренне поздравляем Афганистан с Национальным днем", - говорится в публикации.
Warm congratulations to Afghanistan on the occasion of National Day.
Happy National Day, Afghanistan!@MoFA_Afg pic.twitter.com/jChVjEg4Ob — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 19, 2026
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