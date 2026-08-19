Депутаты Милли Меджлиса примут участие в наблюдении за выборами в Казахстане

Группа депутатов Милли Меджлиса Азербайджана 20 августа посетит Казахстан для наблюдения за выборами в новый однопалатный парламент страны — Курултай в качестве международных наблюдателей.

Об этом сообщает отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Сообщается, что депутаты Сабина Салманова в составе миссии Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), Насиб Магамалиев — Исполнительного комитета СНГ, Гюльшан Пашаева — Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Гюнай Эфендиева — Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) будут наблюдать за избирательным процессом в городе Астана. Депутат Хикмет Мамедов в составе миссии ТЮРКПА будет наблюдать за выборами в городе Алматы.

В ходе визита депутаты ознакомятся с условиями, созданными на избирательных участках, и проведенными подготовительными работами, а также будут наблюдать за ходом голосования и активностью граждан.

Визит завершится 25 августа.