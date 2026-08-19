 Том Баррак: авиаудар по сирийскому аэродрому мог привести к прямому военному конфликту между Израилем и Турцией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Том Баррак: авиаудар по сирийскому аэродрому мог привести к прямому военному конфликту между Израилем и Турцией

First News Media15:30 - Сегодня
Том Баррак: авиаудар по сирийскому аэродрому мог привести к прямому военному конфликту между Израилем и Турцией

Авиаудар 18 августа по сирийскому аэродрому Абу-Духур мог привести к резкой эскалации вплоть до прямого военного конфликта между Израилем и Турцией, а также Сирией.

Об этом в интервью телеканалу I24 заявил спецпосланник президента США по Сирии и Ираку, американский посол в Турции Том Баррак.

Авиаудар, по его мнению, "нес реальный риск быстрой эскалации ситуации в прямой военный конфликт между Израилем и Турцией, а также Сирией". "Турецкие войска не знали, что израильские самолеты направляются к этой конкретной сирийской базе, и не знали, какова их цель, поэтому они могли решить поднять в воздух свои истребители, полагая, что сами находятся под обстрелом", - пояснил Баррак. Он охарактеризовал эти события как "серьезные и тревожные". "Мы (США - прим. ТАСС) рады, что никто не погиб и ситуация не обострилась", - сказал он.

По мнению Баррака, отсутствие четких каналов связи между сторонами могло привести к тому, что ситуация стала бы "гораздо серьезнее". Такое положение дел, по его мнению, "необходимо изменить". "В настоящее время мы (США - прим. ТАСС) ведем переговоры со всеми заинтересованными сторонами относительно возобновления механизма предотвращения трений между Израилем и Сирией. Турцию можно было бы пригласить к участию в нем напрямую или косвенно", - продолжил он.

По мнению Баррака, "очевидно, что создание постоянного, работающего круглосуточно механизма с координационным центром, укомплектованным сотрудниками, говорящими на иврите, арабском, английском и турецком языках - как в официальной обстановке, так и по более гибкому и неформальному каналу - имело бы большую ценность". "Надежная связь остается крайне важной", - резюмировал посол США, отметив, что "нет никаких существенных препятствий, мешающих этим сторонам поддерживать открытые каналы связи". "Дипломатический диалог - лучший способ предотвратить физические столкновения", - резюмировал он, указав, что отсутствие надежных каналов связи создает ненужный риск.

"Все стороны должны терпеливо работать над достижением стабильного и устойчивого решения этой очень сложной ситуации. Турция и Израиль на протяжении последних трех десятилетий в разное время поддерживали конструктивные и плодотворные отношения. План президента Трампа предлагает устойчивый путь, который может быть успешным, если ему будет предоставлено необходимое пространство и поддержка", - резюмировал Баррак.

Заявление канцелярии Нетаньяху

Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что Сирия оказалась "близка к срыву" статус-кво с Израилем в области безопасности, допустив развертывание турецких войск на авиабазе близ Алеппо. Израиль "не допустит угроз своей безопасности", но "готов вернуться к согласованному статус-кво", добавили в ведомстве Нетаньяху. В канцелярии отметили, что Израиль "неоднократно предупреждал Сирию, что размещение там турецких сил будет представлять угрозу", но, по ее утверждениям, "Сирия решила проигнорировать эти предупреждения".

Вместе с тем в заявлении ведомства израильского премьера отсутствует упоминание об ударе по аэродрому в Сирии и нет прямых указаний на ответственность Израиля за авианалет.

Сообщения СМИ и комментарий ЦАХАЛ

Ранее телеканал Syria TV выступил с утверждением, что во вторник были нанесены удары самолетами израильских ВВС по военному аэродрому в провинции Идлиб. По его сведениям, атаки повлекли за собой ущерб материального характера. Информация о жертвах среди мирного населения не поступала. Агентство AFP до этого информировало о нанесении неопознанными летательными аппаратами нескольких ударов по военному аэродрому Абу-Духур в Идлибе. Согласно данным агентства Reuters, были атакованы взлетно-посадочная полоса и складские помещения.

Армия обороны Израиля в ответ на запрос ТАСС отказалась комментировать сообщения СМИ о нанесении израильскими самолетами ударов по военному аэродрому на северо-западе Сирии.

Источник: ТАСС

Поделиться:
337

Актуально

Мнение

«Оружие массового дезинформирования»: CNN ответит перед Баку в американском суде

Общество

Главу незаконной сети онлайн-казино задержали в Грузии и доставили в Азербайджан ...

Экономика

Транзит через Азербайджан: очередная партия зерна идет из России в Армению

Общество

Погода на четверг: В Баку усилится ветер 

В мире

Путин: атаки ВСУ на объекты в РФ наносят вред

Швейцария вслед за ЕС прекратит предоставлять убежище военнообязанным украинцам

Тегеран предостерег страны региона от поддержки действий США против Ирана

Том Баррак: авиаудар по сирийскому аэродрому мог привести к прямому военному конфликту между Израилем и Турцией

Выбор редактора

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Новости для вас

В Турции микроавтобус с гостями помолвки попал в ДТП, есть погибшие

Сильные ливни в Тбилиси: подтоплены улицы, подвалы, станции метро, произошел оползень - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В центре Москвы обстреляли Range Rover азербайджанца

В Польше водителя автобуса из Азербайджана посадили в тюрьму за употребление пива за рулём

Последние новости

В грузовом поезде, следовавшем из Азербайджана в Грузию, произошёл пожар

Сегодня, 17:00

В Сумгайыте пропала 17-летняя девушка

Сегодня, 16:52

Путин: атаки ВСУ на объекты в РФ наносят вред

Сегодня, 16:42

Главу незаконной сети онлайн-казино задержали в Грузии и доставили в Азербайджан - ВИДЕО

Сегодня, 16:29

«Nar» вносит вклад в развитие инклюзивной занятости - ФОТО

Сегодня, 16:17

«Карабах» отправился в Нидерланды - ФОТО

Сегодня, 16:15

Швейцария вслед за ЕС прекратит предоставлять убежище военнообязанным украинцам

Сегодня, 16:10

Украина поблагодарила Азербайджан за помощь в обеспечении работы энергосистемы страны

Сегодня, 16:00

Тегеран предостерег страны региона от поддержки действий США против Ирана

Сегодня, 15:57

Стали известны подробности трагедии в семье телеведущей Камили Бабаевой

Сегодня, 15:45

«Зелёная пятница» снова в «İrşad»! - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Том Баррак: авиаудар по сирийскому аэродрому мог привести к прямому военному конфликту между Израилем и Турцией

Сегодня, 15:30

Рада назначила Хмару министром обороны, Сибигу — главой МИД Украины

Сегодня, 15:20

Назначен новый руководитель Аппарата Министерства культуры

Сегодня, 15:06

Транзит через Азербайджан: очередная партия зерна идет из России в Армению

Сегодня, 15:00

В Баку выявили 174 мясных магазина с нарушениями - ФОТО

Сегодня, 14:55

Российские ВС атаковали маршрутку в Херсоне, погибли люди - ФОТО

Сегодня, 14:53

Андраш Бака вступил в должность президента Венгрии

Сегодня, 14:43

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Казахстана - ФОТО

Сегодня, 14:38

Детали трагедии в Масазыре: женщина нанесла мужу смертельный ножевой удар во время намаза - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:35
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10