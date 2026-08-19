Том Баррак: авиаудар по сирийскому аэродрому мог привести к прямому военному конфликту между Израилем и Турцией

Авиаудар 18 августа по сирийскому аэродрому Абу-Духур мог привести к резкой эскалации вплоть до прямого военного конфликта между Израилем и Турцией, а также Сирией.

Об этом в интервью телеканалу I24 заявил спецпосланник президента США по Сирии и Ираку, американский посол в Турции Том Баррак.

Авиаудар, по его мнению, "нес реальный риск быстрой эскалации ситуации в прямой военный конфликт между Израилем и Турцией, а также Сирией". "Турецкие войска не знали, что израильские самолеты направляются к этой конкретной сирийской базе, и не знали, какова их цель, поэтому они могли решить поднять в воздух свои истребители, полагая, что сами находятся под обстрелом", - пояснил Баррак. Он охарактеризовал эти события как "серьезные и тревожные". "Мы (США - прим. ТАСС) рады, что никто не погиб и ситуация не обострилась", - сказал он.

По мнению Баррака, отсутствие четких каналов связи между сторонами могло привести к тому, что ситуация стала бы "гораздо серьезнее". Такое положение дел, по его мнению, "необходимо изменить". "В настоящее время мы (США - прим. ТАСС) ведем переговоры со всеми заинтересованными сторонами относительно возобновления механизма предотвращения трений между Израилем и Сирией. Турцию можно было бы пригласить к участию в нем напрямую или косвенно", - продолжил он.

По мнению Баррака, "очевидно, что создание постоянного, работающего круглосуточно механизма с координационным центром, укомплектованным сотрудниками, говорящими на иврите, арабском, английском и турецком языках - как в официальной обстановке, так и по более гибкому и неформальному каналу - имело бы большую ценность". "Надежная связь остается крайне важной", - резюмировал посол США, отметив, что "нет никаких существенных препятствий, мешающих этим сторонам поддерживать открытые каналы связи". "Дипломатический диалог - лучший способ предотвратить физические столкновения", - резюмировал он, указав, что отсутствие надежных каналов связи создает ненужный риск.

"Все стороны должны терпеливо работать над достижением стабильного и устойчивого решения этой очень сложной ситуации. Турция и Израиль на протяжении последних трех десятилетий в разное время поддерживали конструктивные и плодотворные отношения. План президента Трампа предлагает устойчивый путь, который может быть успешным, если ему будет предоставлено необходимое пространство и поддержка", - резюмировал Баррак.

Заявление канцелярии Нетаньяху

Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что Сирия оказалась "близка к срыву" статус-кво с Израилем в области безопасности, допустив развертывание турецких войск на авиабазе близ Алеппо. Израиль "не допустит угроз своей безопасности", но "готов вернуться к согласованному статус-кво", добавили в ведомстве Нетаньяху. В канцелярии отметили, что Израиль "неоднократно предупреждал Сирию, что размещение там турецких сил будет представлять угрозу", но, по ее утверждениям, "Сирия решила проигнорировать эти предупреждения".

Вместе с тем в заявлении ведомства израильского премьера отсутствует упоминание об ударе по аэродрому в Сирии и нет прямых указаний на ответственность Израиля за авианалет.

Сообщения СМИ и комментарий ЦАХАЛ

Ранее телеканал Syria TV выступил с утверждением, что во вторник были нанесены удары самолетами израильских ВВС по военному аэродрому в провинции Идлиб. По его сведениям, атаки повлекли за собой ущерб материального характера. Информация о жертвах среди мирного населения не поступала. Агентство AFP до этого информировало о нанесении неопознанными летательными аппаратами нескольких ударов по военному аэродрому Абу-Духур в Идлибе. Согласно данным агентства Reuters, были атакованы взлетно-посадочная полоса и складские помещения.

Армия обороны Израиля в ответ на запрос ТАСС отказалась комментировать сообщения СМИ о нанесении израильскими самолетами ударов по военному аэродрому на северо-западе Сирии.

Источник: ТАСС