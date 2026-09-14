Хакан Фидан едет с визитом в Азербайджан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершит визит в Азербайджан 15–16 сентября.

В рамках поездки запланирован ряд встреч на высшем уровне.

Программа визита включает переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым.

Ожидается, что министра примет президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ключевые темы повестки дня:

Торговля и экономика: активизация совместных усилий для достижения целевого показателя товарооборота в 15 миллиардов долларов, установленного лидерами двух государств, а также реализация проектов в сферах энергетики и транспорта.

Безопасность и оборона: укрепление стратегического партнерства в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе.

Многостороннее сотрудничество: взаимодействие на международных площадках, в первую очередь в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), подготовка к 13-му саммиту ОТГ в Турции и координация позиций по COP31.

Региональный мир: обсуждение процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Анкара приветствует историческую возможность для установления прочного мира и поддерживает развитие добрососедских связей.

Восстановление Карабаха: поддержка Турцией инициатив по развитию инфраструктуры, открытию транспортных и энергетических коридоров в регионе.

Стороны также планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Источник: Anadolu