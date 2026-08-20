Грузовой поезд с российской пшеницей отправлен из Азербайджана транзитом в Армению - ОБНОВЛЕНО

Грузовой поезд с российской пшеницей отправился со станции «Биляджари» ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в направлении станции «Бёюк Кясик».

В 39 вагонах перевозится 2 725 тонн пшеницы, которая следует в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

09:00

Из России в Армению через территорию Азербайджана будет осуществлена очередная транзитная поставка.

Как передает Report, 2 725 тонн пшеницы в 39 вагонах будут отправлены со станции Беюк Кесик в направлении Армении.

Отметим, что до сих пор транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 44 тыс. тонн зерна, около 9 тыс. тонн удобрений, 1 136 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1 114 тонн угля и 67 тонн древесины.

Кроме того, из Азербайджана в Армению на сегодняшний день экспортировано около 15 тыс. тонн дизельного топлива и около 5 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.