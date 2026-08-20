Пять медведей убили за сутки на Алтае после гибели туристки

За прошедшие сутки охотники застрелили пять медведей в Турочакском районе Республики Алтай, где ранее хищник убил женщину на территории турбазы.

Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

На территории района действует комендантский час с 20:00 до 10:00. По ночам дежурят мобильные патрульные группы из полицейских и охотников. «Медведи стали появляться в селах, поэтому регулирование численности — необходимая мера для безопасности жителей», — убеждены в правительстве.

Нападение медведя произошло ночью 19 августа в селе Артыбаш. Он утащил девушку в лесной массив, где растерзал ее.