В чём причина паузы на дороге Гасан Алиев - «Кёроглу»? - разъяснение Анара Наджафли

В Баку более двух лет назад началось строительство новой автомобильной дороги, которая пройдёт от улицы Гасана Алиева параллельно проспекту Зии Буниятова до станции метро «Кёроглу». Проект должен улучшить транспортный поток в городе.

Хотя на отдельных участках дороги выполнялись различные работы, в последнее время строительство, судя по всему, остановилось. Это создаёт определённые трудности для водителей и жителей района.

На какой стадии сейчас находятся работы на новой автомобильной дороге, прокладываемой от улицы Гасана Алиева в сторону станции метро «Кёроглу»? В чём основная причина приостановки или замедления строительства? Когда планируется возобновить работы и полностью сдать дорогу в эксплуатацию?

На вопросы 1news.az ответил руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Анар Наджафли. По его словам, работы на направлении Кёроглу — Гасан Алиев являются частью крупного проекта дорожной инфраструктуры, который реализуется в рамках утверждённой президентом Азербайджанской Республики «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы».

«В рамках проекта предусмотрено строительство новой автомобильной дороги протяжённостью около 4 километров, а также 4 тоннелей и 3 подземных пешеходных переходов. Работы ведутся поэтапно, в соответствии с утверждённым проектом и графиком строительства».

Анар Наджафли

Он отметил, что на участке, привлёкшем внимание общественности, сейчас сделан технический перерыв.

«Это не означает ни приостановки проекта, ни какого-либо отставания в его реализации. В таких крупных инфраструктурных проектах временные паузы на отдельных участках — обычная практика: строительный процесс организован поэтапно по разным участкам, необходимо соблюдать технологическую последовательность, переносить инженерно-коммуникационные линии и учитывать другие технические потребности.

На остальных участках проекта строительно-монтажные работы продолжаются по графику, и никакой задержки в общем процессе реализации нет. В ближайшее время на указанной территории также планируется приступить к следующему этапу работ.

Ещё раз сообщаем, что проект реализуется в соответствии с утверждённым графиком работ и продолжается в предусмотренные сроки», — добавил Анар Наджафли.

Отметим, что накануне в социальных сетях и на некоторых сайтах появилась информация об освобождении Анара Наджафли от должности руководителя пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА). В ответ на наш вопрос об уходе с работы Анар Наджафли сказал: «Если у вас есть запрос по дорогам — пожалуйста».

Отметим, что накануне в социальных сетях и на некоторых сайтах появились сообщения об освобождении Анара Наджафли от должности руководителя пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA). В ответ на наш вопрос об увольнении Анар Наджафли сказал: «Если у вас есть запрос по поводу дорог, пожалуйста».