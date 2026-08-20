Минобороны Армении штормит: Папикян ищет «крайних»

Кадровые чистки последних дней в Министерстве обороны Армении, по оценке источников в ведомстве, все больше напоминают хаотичную попытку руководства найти «козлов отпущения» и переложить ответственность за системный кризис на подчиненных.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Никол Пашинян крайне недоволен работой главы оборонного ведомства Сурена Папикяна. Переназначение министра находилось под большим вопросом: Пашинян неоднократно упрекал его в неспособности выполнить главную задачу в условиях отсутствия активных боевых действий — сформировать и поддерживать нормальную морально-психологическую атмосферу в вооруженных силах. На фоне этого провала в армии продолжает расти число чрезвычайных происшествий и гибели военнослужащих.

Не имея под рукой удобной и лояльной альтернативы, Пашинян дал Папикяну очередной шанс. В попытке доказать свою профпригодность министр инициировал волну увольнений, пытаясь списать постоянные сбои на «плохую работу» армейского руководства. Однако эти кадровые судороги лишь ухудшили ситуацию, спровоцировав острую волну недовольства среди офицерского состава.

Очередным триггером для офицерского корпуса стало назначение бывшего начальника полиции Арама Оганисяна на пост главы Военной полиции. В армейских рядах крайне болезненно воспринимают системную «полицеизацию» Министерства обороны. Ситуацию усугубляют слухи о том, что Оганисян намерен привести за собой целую команду бывших коллег из МВД. На фоне нарастающего ропота нового руководителя уже предупредили о необходимости действовать осторожно, чтобы не превратить Военную полицию в рядовой полицейский участок. При этом в ведомстве напоминают, что армейские структуры и без того крайне негативно относятся к замминистра обороны Арману Саргсяну, который также является выходцем из руководства полиции.

Источник: Грапарак