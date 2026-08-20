СМИ: Анкара и Дамаск могут заключить военное соглашение

Турция и Сирия могут заключить новое соглашение о сотрудничестве в военной сфере на фоне атаки Израилем военного аэродрома Абу-Духур в Идлибе.

В документе также предлагается обновить протоколы реагирования на возможные угрозы со стороны Тель-Авива, сообщает газета Türkiye.

Телеканал Syria TV ранее сообщал, что ВВС Израиля 18 августа атаковали военный аэродром Абу-Духур в Идлибе. Спецпосланник президента США по Сирии и Ираку, американский посол в Турции Том Баррак заявил телеканалу I24, что авиаудар мог привести к резкой эскалации вплоть до прямого военного конфликта между Израилем и Турцией. Он сообщил о работе над созданием механизма по предотвращению конфликтов между Израилем, Сирией и Турцией.

По данным Türkiye, Анкара в качестве превентивных мер реагирования на угрозы со стороны Израиля предложила проводить совместные учения, а также чтобы турецкие самолеты AWACS и истребители ВВС осуществляли непрерывное патрулирование приграничных районов. В числе мер на среднесрочную перспективу газета называет закрытие воздушного пространства Сирии для военных полетов.

Турция оказывает масштабную помощь новым властям Сирии в реорганизации и модернизации ее вооруженных сил и в подготовке военных. Военное сотрудничество между двумя странами осуществляется на основе меморандума, подписанного в августе 2025 года в Анкаре.

Источник: ТАСС