В связи с обнаружением мёртвого плода на мусорном полигоне в Гяндже начато расследование

В прокуратуре города Гянджа проводится расследование по факту обнаружения накануне мёртвого плода на мусорном полигоне, расположенном в городском посёлке Джавадхан.

Об этом сообщили АПА в Генеральной прокуратуре.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и обнаруженный мёртвый плод, назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также провели другие необходимые процессуальные действия для установления обстоятельств произошедшего.

По итогам расследования будет дана правовая оценка событию.