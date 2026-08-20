Новые отставки ожидаются в правительстве Армении

Вопрос возможной отставки комиссара по делам диаспоры Заре Синаняна и главы Уголовно-исполнительной службы Минюста Цовинар Тадевосян обсуждается в правительстве Армении, пишет газета "Грапарак".

По данным издания, наиболее вероятный кандидат на пост комиссара по делам диаспоры – бывший замминистра образования, науки, культуры и спорта Даниэль Даниелян. Какую должность получит сам Синанян, не сообщается.

Что касается Тадевосян, то, как пишет газета, удержать ее на посту старается ее подруга, министр юстиции Србуи Галян.

В публикации отмечается, что именно Галян попросила премьер-министра Никола Пашиняна повременить с увольнением Тадевосян.

"Министр попросила дать главе Службы еще один шанс, предложив провести обсуждения в правительстве, в ходе которых они смогут доказать эффективность работы Тадевосян. Пашинян принял это предложение", – утверждается в статье.

Ранее СМИ писали, что заместитель главы МВД Армении, начальник Спасательной службы Арам Казарян может возглавить Уголовно-исполнительную службу.