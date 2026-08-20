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Армения меняет модель армии

First News Media11:43 - Сегодня
Армения меняет модель армии

Правительство Армении намерено перейти к профессиональной армии и увеличить вовлеченность женщин в ВС.

На очередном заседании Правительства будет обсужден вопрос одобрения пятилетней программы.

Подход правительства в отношении Вооруженных сил в программе представлен следующим образом:

«Вооруженные силы являются резервным инструментом обеспечения внешней безопасности на случай, когда политические, дипломатические средства, направленные на обеспечение внешней безопасности, и их применение не сработали. Вооруженные силы Республики Армения не должны применяться за пределами международно признанной территории РА (за исключением участия в международных миротворческих миссиях на основании международных договоров) и должны служить исключительно задачам защиты международно признанной территории Республики Армения.

Соответственно, Правительство будет обеспечивать технологическую и культурную трансформацию Вооруженных сил, а также последовательный переход к профессиональной армии, повышая уровень обороноспособности страны за счет расширения и диверсификации военного и военно-технического сотрудничества. Оснащенность Вооруженных сил, вооружение и материально-техническая обеспеченность будут расти, в том числе посредством развития возможностей ВПК Армении. В этом направлении будут обеспечены следующие реформы:

Последовательный переход к профессиональной армии путем создания более благоприятных условий для привлечения контрактных (профессиональных) военнослужащих, в том числе за счет внедрения новых систем военного образования, боевой подготовки, оплаты труда, карьеры, продвижения по службе, привлечения и управления человеческими ресурсами, резерва, морально-психологического обеспечения и социальных гарантий. Особое внимание будет уделено вовлеченности женщин в Вооруженных силах.

Будет осуществляться развитие возможностей Вооруженных сил, обеспечение готовности системы руководства и управления Вооруженными силами, их укомплектованности вооружением и военной техникой, человеческими, материально-техническими и обеспечивающими средствами, совершенствование планирования и других систем, в результате чего будет обеспечено соответствие целей, задач и возможностей Вооруженных сил.

Будет внедрена новая система комплектования регулярных сил, а также оперативного, профессионального и стратегического резерва постоянной боевой готовности.

Военно-учебные заведения будут приведены в соответствие со стандартами передовых западных стран, будут созданы центры превосходства, сформирована целостная независимая национальная система военного образования в сфере обороны.

Будет совершенствоваться система долгосрочных оборонных закупок у местных производителей в соответствии с будущими потребностями Вооруженных сил, будет локализовано производство боеприпасов и военной техники совместно с иностранными партнерами, а также в Вооруженных силах будут созданы возможности для обслуживания, ремонта и модернизации имеющихся образцов военной техники».

Источник: news.am

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