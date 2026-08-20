Фархад Мамедов о том, как Нетаньяху обнуляет силу Израиля

Глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов представил свой взгляд на текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Представляем читателям статус Фархада Мамедова, которым он поделился в своем телеграм-канале.

«Как Нетаньяху обнуляет силу Израиля. Возьмем ситуацию на начало октября 2023 года, до теракта Хамас.

- Хамас орудовал в секторе Газа;

- Хезболла усилялась в Ливане;

- В Сирии все еще был режим Асада и Иран обладал там плацдармом по подпитке Хезболлы в Ливане;

- действовали Авраамовы соглашения;

- был диалог с Саудовской Аравией;

- арабские страны Залива доверяли США.

Теракт начала октября 2023 года создал для правительства Нетаньяху легитимность по проведению военной операции против Хамас в Газе, а активности Хезболлы создали условия для военной операции в Ливане.

К весне 2024 года:

- Израиль вошел в Газу, и всем было ясно, что будущее Газы придется согласовывать с Израилем.

- Был нанесен огромный ущерб Хезболле, уничтожено религиозное и военное руководство организации, оккупированы новые территории Ливана.

- Падение режима Асада в Сирии создало условия для уничтожение ПВО Сирии - воздушный коридор в Иран был открыт. Оккупация территорий Сирии также расширила зону безопасности.

- При этом сохранялись Авраамовы соглашения, посредством США была возможность договариваться с монархиями Залива.

- С Турцией отношения были накаленными, но оставались на уровне риторики и дипломатического противостояния.

Таким образом, Израиль достиг наивысшего могущества, обеспечив возможную безопасность во всех направлениях.

Однако…

Вместо закрепления успеха правительство Нетаньяху, религиозные радикалы пошли на повышение уровня агрессии.

Обозначим уровень закрепления успеха:

- были возможны договоренности по Газе с участием США и партнеров по разоружению Хамас.

- было возможно настолько ослабить Хезболлу, чтобы правительство Ливана могло взять под контроль ситуацию в стране.

- было возможно оформить гарантии безопасности по Сирии с участием США и Турции.

В этом случае, Нетаньяху обеспечил бы безопасность Израиля на десятилетия вперед.

Военные операции против Ирана совместно с США была попыткой изменить ситуацию на корню, после чего все пошло по-другому.

Но не в случае с религиозным радикализмом в Израиле!

На сегодня:

- Холокост обнулен после деяний Израиля в Газе в отношении мирного населения.

- Руководство США посредством Совета Мира старается взять под контроль ситуацию в Газе с участием Турции и арабских стран.

- Авраамовы соглашения потеряли значения, арабские страны Залива потеряли доверие к США после войны с Ираном.

- в Ливане ситуация напряженная, и несмотря на усилия США, из-за ударов Израиля правительство Ливана не обладает ресурсами по урегулированию.

- имея все эти проблемные направления, Нетаньяху, не справившись с Ираном, открывает конфронтацию с Турцией. Это верх безрассудности.

- Мекканский пакт является сигналом о новом формате в регионе, где нет участия Израиля.

Удар по военной базе на севере Сирии, вблизи турецких войск - это демонстрация агрессивности Нетаньяху, единственной темы, которую он может предложить в предвыборный период.

Вовлеченность администрации Трампа по приостановке ответа со стороны Турции показывает, что Нетаньяху способен разрушить ту конфигурацию в регионе, которая соответствует интересам США.

Лучшим ответом на агрессивность Нетаньяху это оставаться в пределах разума и показывать президенту Трампу негативные последствия действий Израиля интересам США.

До выборов в Израиле это единственная стратегия, в результате которой возможен уход Нетаньяху.

Израиль все еще обладает возможностью сохранить позиции в регионе, и только в случае ухода Нетаньяху.

В случае победы Нетаньяху непредсказуемость и агрессивность Израиля обнулит ее достижения».

Источник: @mneniyefm