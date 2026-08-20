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Армения объявила о больших планах по Азербайджану, Турции, ЕС и США в ближайшие пять лет

First News Media11:52 - Сегодня
Армения объявила о больших планах по Азербайджану, Турции, ЕС и США в ближайшие пять лет

Правительство Армении собирается формализовать мир с Азербайджаном, наладить отношения с Турцией, развивать стратегические связи с ЕС, США, Ираном, Грузией и разносторонние связи с Россией. 

Об этом говорится в программе правительства Армении на 2026-2031 годы, которую представил на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян и которая в скором времени будет представлена на утверждение парламента.

В разделе внешней политики отмечается, что правительство продолжит работу по делимитации границы с Азербайджаном, а также институционализации мира с Азербайджаном (то есть подписания мирного договора и других правовых актов), а также по активизации контактов гражданского общества и деловых кругов двух стран. 

Правительство также собирается установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границу как минимум с двумя современными контрольно-пропускными пунктами (пока из них на армянской стороне подготовлен один – КПП Маркара в Армавирском регионе), а также повторно задействовать энергетические инфраструктуры.

С Ираном планируется углубление стратегических отношений, поддержание политического диалога и укрепление экономических связей, в особенности в энергетике. Отмечаются также планы по развитию транспортного коридора Персидский залив – Черное море. 

В отношениях с Грузией говорится о реализации декларации о стратегическом партнерстве, подписанной в январе 2024 года и предполагающей сотрудничество в разных отраслях. 

Также говорится об углублении стратегического партнерства с Евросоюзом и США. С ЕС планируется продолжить работу по реализации Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве, а также по повышению соответствия экономическим, правовым и социальным стандартам ЕС, на основе принятого в 2025 году закона "О начале процесса по вступлению Армении в Европейский союз". Планируется также довести до завершения либерализацию визового режима с ЕС. С США планируется реализовать проект TRIPP как минимум по части железных дорог и энергетических инфраструктур, а также развить сотрудничество на основе меморандумов, подписанных правительствами двух стран в августе 2025 года. Особо говорится об углублении и выводе на качественно новый уровень стратегического партнерства с Францией.

Далее в программе кабмина говорится о реорганизации и углублении разностороннего и взаимовыгодного партнерства с Россией (не названного стратегическим), в новых условиях мира в регионе. По части Евразийского союза говорится о необходимости эффективного применения фундаментальных принципов союза, то есть свободного перемещения капитала, товаров, услуг и рабочей силы.

В программе отмечается намерение укреплять стратегическое партнерство с Китаем, партнерство с Индией и развивать отношения со странами Ближнего Востока.

По части Вооруженных сил отмечается, что они не будут применяться за пределами международно признанных границ Армении (за исключением международных миссий). Будет продолжаться политика перехода к профессиональной армию. Продолжится процесс укрепления резерва ВС, поэтапный переход к охране границ погранвойсками. Будет расширяться возможность пересечения границ по новым биометрическим паспортам.

В контексте национальной безопасности также планируется расширить продовольственные резервы, с их диверсификацией и снижением зависимости от конкретных поставщиков.

В программе также представлен раздел "Духовная безопасность", в котором говорится о пресечении попыток внешних сил превратить Армянскую Апостольскую церковь в инструмент гибридной войны, а также о благоустройстве церкви, путем удаления (призыва на покой) фактического главы церкви (имеется в виду католикос Гарегин II). Также говорится о необходимости принятия устава церкви, в котором должны быть зафиксированы финансовая прозрачность ААЦ и правила поведения священнослужителей.

Источник: Sputnik Армения

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