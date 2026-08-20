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Экономика

В Азербайджане могут разрешить наследовать часть пенсионного капитала

Джамиля Суджадинова11:55 - Сегодня
В Азербайджане могут разрешить наследовать часть пенсионного капитала

В Азербайджане обсуждается возможность реформирования системы пенсионного капитала, в том числе введения механизма его частичного наследования.

С соответствующим предложением выступил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, в случае смерти гражданина его наследникам может передаваться не менее 30 процентов накопленного пенсионного капитала. Депутат считает, что такой механизм способен повысить заинтересованность граждан в официальном трудоустройстве и уплате страховых взносов.

Байрамов отметил, что в настоящее время рассматриваются два основных направления возможных изменений. Первое предполагает предоставление гражданам возможности использовать часть пенсионных накоплений еще до выхода на пенсию. В качестве возможных целей он назвал приобретение жилья, погашение кредитов и оплату образования. По его словам, подобные механизмы уже применяются, в частности, в Сингапуре и Казахстане.

Второе направление связано с определением дальнейшей судьбы пенсионных накоплений после смерти их владельца. В рамках этой инициативы предлагается установить возможность передачи определенной части капитала наследникам.

Кроме того, депутат выступил за введение понятия «среднего пенсионного капитала». По его предложению, граждане могли бы распоряжаться той частью накоплений, которая превышает установленный средний показатель, еще до наступления пенсионного возраста.

По мнению Байрамова, расширение возможностей использования пенсионного капитала сделает систему более привлекательной для граждан и может стимулировать их к официальной занятости, поскольку размер будущих накоплений напрямую связан с уплаченными страховыми взносами.

Предложения депутата пока находятся на стадии обсуждения.

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