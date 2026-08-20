Партия Пашиняна включила свержение Гарегина II в программу развития Армении

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» включила в программу развития страны пункт об отстранении главы Армянской Апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II.

Соответствующий проект программы опубликован на сайте единого портала электронного правительства Армении.

Пункт об отстранении главы ААЦ вошел в раздел, посвященный духовной безопасности и реформированию института церкви. В партии Пашиняна заявили, что мера направлена на борьбу с «внешним влиянием» и предотвращение политизации церкви.

«Будет обеспечено отстранение фактического главы Армянской Апостольской Церкви (отправление на покой), а в установленном порядке будет проведено избрание Патриаршего местоблюстителя», — говорится в документе.