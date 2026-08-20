МИД Азербайджана выразил соболезнования Центральноафриканской Республике
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Центральноафриканской Республике.
Об этом сообщается в публикации МИД в социальной сети X.
«Новость о трагической аварии на золотом руднике в Центральноафриканской Республике, в результате которой погибли и пострадали многочисленные люди, вызвала у нас глубокую скорбь.
Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, а также народу и правительству Центральноафриканской Республики. Желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления и надеемся, что безопасность всех пострадавших в результате происшествия будет обеспечена в максимально короткие сроки», — говорится в сообщении.
Отметим, что обрушение золотого рудника на границе Камеруна и Центральноафриканской Республики унесло жизни около 100 человек.