МИД Азербайджана выразил соболезнования Центральноафриканской Республике

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Центральноафриканской Республике.

Об этом сообщается в публикации МИД в социальной сети X.

«Новость о трагической аварии на золотом руднике в Центральноафриканской Республике, в результате которой погибли и пострадали многочисленные люди, вызвала у нас глубокую скорбь.

Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, а также народу и правительству Центральноафриканской Республики. Желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления и надеемся, что безопасность всех пострадавших в результате происшествия будет обеспечена в максимально короткие сроки», — говорится в сообщении.

Отметим, что обрушение золотого рудника на границе Камеруна и Центральноафриканской Республики унесло жизни около 100 человек.