Решения Греции по Эгейскому морю не будут иметь для Турции каких-либо правовых последствий, заявили в Анкаре

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели заявил, что объявленная Грецией «Специальная территориальная рамка в области возобновляемых источников энергии», охватывающая также Эгейское море, как и другие аналогичные инициативы этой страны, не будет иметь для Турции каких-либо правовых последствий в контексте взаимосвязанных эгейских проблем между двумя странами, включая географические образования, права на которые не были переданы Греции в соответствии с международными договорами.

Кечели выступил с заявлением в социальной сети американской компании X по поводу объявления Грецией «Специальной территориальной рамки в области возобновляемых источников энергии».

Он отметил, что «Специальная территориальная рамка в области возобновляемых источников энергии», объявленная Грецией и охватывающая также Эгейское море, как и другие аналогичные инициативы Греции, включая географические образования, принадлежность которых не была передана Греции в соответствии с международными договорами, не повлечет за собой никаких правовых последствий для Турции в контексте взаимосвязанных эгейских проблем между двумя странами.

«Как мы уже неоднократно подчеркивали в прошлом, эти и подобные инициативы не повлияют на правовую позицию Турции по вопросам Эгейского моря», — отметил дипломат.

Напомнив о необходимости воздерживаться от односторонних действий в таких закрытых или полузакрытых морях, как Эгейское и Средиземное, и о том, что международное морское право поощряет сотрудничество между прибрежными государствами в этих морях, Кечели подчеркнул, что Турция, как одно из двух прибрежных государств Эгейского моря, всегда готова к сотрудничеству с Грецией.

«Турция, в рамках Афинской декларации о дружественных отношениях и добрососедстве от 7 декабря 2023 года, сохраняет свою позицию о необходимости принятия искреннего и всеобъемлющего подхода к решению проблем на основе международного права, справедливости и добрососедства», — резюмировал Онджю Кечели.

Источник: Anadolu