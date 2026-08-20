Пашинян: В новой программе кабмина Армении нет логики «карабахского движения»

В новой программе правительства нет логики «карабахского движения».

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян, представляя программу кабмина на 2026-2031 годы.

"Практически все политические деятели Армении среднего и старшего поколения и многие – в молодом поколении связаны с идеологией карабахского движения. Это касалось и представителей власти. Тем не менее в прошедшие годы правительство решило "заново прочесть страницы, которые многие годы оставались закрытыми". Их переосмысление привело к формированию повестки мира и реальной Армении", - заявил он.

По словам Пашиняна, соответствующий посыл исходил и от армянской общественности.

В условиях мирной повестки дня, добавил он, правительство перейдет от кризисного управления к обычному, будет уделять больше внимания укреплению прав человека, экономической дипломатии (в связи с этим МИД будет переименован в министерство иностранных дел и внешней торговли), вопросам, связанным с распространением искусственного интеллекта, проблемам здравоохранения.

В заключительной части программы отмечается, что, учитывая глубину изменений в государственной идеологии, можно объявить переход от Третьей республики к Четвертой.

После одобрения в правительстве программа на 2026-2031 годы будет направлена на утверждение парламента.

Источник: Sputnik Армения