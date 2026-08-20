Без грифа «стратегические»: Армения утвердила пятилетнюю программу внешней политики и связей с РФ

Кабмин Армении одобрил пятилетнюю программу правительства с новым форматом отношений с Россией.

В проекте программы правительства Армении на ближайшие пять лет подчеркивается необходимость реорганизации и укрепления связей с Россией в новых геополитических условиях, сложившихся после установления мира в регионе.

При этом отношения с РФ в тексте охарактеризованы как партнерские, а не стратегические.

Соответствующий пункт был обсужден в четверг на заседании Кабмина.

Документ закрепляет намерение Еревана продолжать диалог, направленный на развитие и трансформацию многоотраслевого и взаимовыгодного сотрудничества с Российской Федерацией.

«Трансформация и углубление партнерских отношений с Россией: будет продолжен диалог, направленный на взаимовыгодное многоотраслевое сотрудничество с Российской Федерацией, в русле сбалансированной и уравновешивающей внешней политики, трансформации, развития и углубления отношений в новых условиях установления мира в регионе», — говорится в программе правительства.

Кабинет министров Армении на заседании 20 августа одобрил пятилетнюю программу своей деятельности.

Теперь программа правительства поступит на утверждение парламента.