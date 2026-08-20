В Азербайджане упрощен процесса выбора льготного жилья

Государственное агентство по жилищному строительству (MİDA) внесло изменения в процесс выбора льготного жилья для повышения удобства и доступности системы.

Как сообщает Report, теперь при выборе квартир первым активируется поиск по адресу. Граждане могут заранее изучить объявления на сайте агентства, а в день выбора искать жилье по адресу в режиме реального времени. После этого последовательно активируются поиск на карте и по параметрам.

В режиме ожидания пользователи смогут заранее видеть статус квартир, которые не были выбраны в 1-м или 2-м порядке очереди, что повышает их шансы на выбор. Также упрощена процедура подачи заявления - после нажатия кнопки "Подтвердить" заявитель сразу получает статус заявителя без дополнительных действий.

Нововведения позволяют избежать ошибок при выборе и ускоряют процесс. Ознакомиться с информацией о продаваемых квартирах можно на сайте mida.gov.az и в системе "Льготное жилье" в разделе "Демо-продажа".

Напомним, что 4 сентября с 11:00 до 16:00 будут выставлены на продажу 535 квартир: одна - в Лянкяранском жилом комплексе, 528 - в Ширванском и шесть - в Евлахском.