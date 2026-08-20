Жертвами ДТП в Исмаиллы стали 60-летняя женщина и младенец - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Два человека погибли в результате столкновения автомобилей Lynk & Co и Hyundai в Исмайыллинском районе.

Как сообщает Report, тяжелая авария произошла на дороге Тезекенд - Дияллы.

В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в автомобиле Hyundai. Также пострадали шесть человек, все они доставлены в Центральную больницу Исмайыллы.

В региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

13:03

Два человека погибли в результате столкновения автомобилей в Исмаиллинском районе.

Как сообщает Report, тяжелая авария произошла на дороге Тезекенд-Дияллы.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов района.

По факту ДТП проводится расследование.