Старая и новая АЭС, диверсификация: что предлагает программа кабмина Армении в энергетике

Правительство Армении до конца 2027 года выберет технологию для новой атомной станции.

Об этом говорится в программе правительства Армении на 2026-2031 гг., одобренной на заседании кабмина в четверг, передает Sputnik Армения.

Выбор технологии указывается как программа-минимум, но далее не указывается, к какому сроку правительство собирается построить новую станцию. Что касается действующей станции, то планируется завершить второй этап продления срока ее службы (благодаря которому станция сможет прослужить до 2036 года).

В целом, говорится в программе, будут диверсифицированы источники энергии, как существующие, так и новые (производство экологически чистого водорода).

Отмечается, что к 2040 году планируется довести мощности солнечных и ветряных электростанций в сумме до 2 000 мегаватт. Чтобы обеспечить стабильность генерации, к 2031 году планируется установить минимум 800 мегаватт аккумулирующих мощностей.

Для интеграции в региональные энергосети будет завершено строительство линии электропередачи Армения – Иран напряжением в 400 киловольт, начнется строительство линии 400 кВ в Грузию. Для расширения энергетических сетей будет налажен диалог с Турцией, Азербайджаном и странами расширенного региона.