Пашинян заявил о ставке на многовекторность

Разнообразие внешнеполитических векторов и диверсификация связей являются ключевыми элементами политики балансирования Армении, а заявления иностранных партнеров отражают естественный международный диалог.

Об этом на брифинге 20 августа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отвечая на вопрос об интеграционных процессах и позиции стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по поводу евроинтеграции, Пашинян призвал не рассматривать заявления партнеров как ультиматумы. «Заявление руководителей стран ЕАЭС о поддержке идеи проведения референдума – это не требование, а дружественный жест. Сам тезис о том, что на определенном этапе необходим референдум, принадлежит нам. Нам приятно, что партнеры разделяют эту позицию и не выступают против европейской повестки Армении. В международных отношениях государства постоянно обозначают свои интересы, и это нормальный процесс», – подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что ключевым отличием текущего курса от прежней политики стала замена мононаправленности полноценным многовекторным сотрудничеством. «Раньше у нас было стратегическое взаимодействие только по одному направлению. Сегодня мы выстраиваем и развиваем отношения с Грузией, Китаем, Францией, Нидерландами, Казахстаном и другими государствами. Балансирование прослеживается и в военно-технической сфере: если раньше 85–90% сотрудничества приходилось на одну страну, то сейчас мы работаем с десятками партнеров. На майском параде была продемонстрирована техника и вооружение из семи разных стран, что наглядно отражает эту диверсификацию», – заметил Никол Пашинян.

Глава правительства также добавил, что аналогичные принципы диверсификации применяются и в экономической сфере, где взвешенный подход уже демонстрирует ощутимые результаты.

Источник: news.am