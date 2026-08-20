ЕАЭС предлагает Армении сделать выбор, а Пашинян увидел в этом «дружественный жест»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что призыв лидеров стран ЕАЭС о проведении в республике референдума по вопросу вступления страны в Евросоюз является дружественным жестом, а не требованием.

На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

«В заявлении лидеров зафиксировано, что они поддерживают идею проведения референдума. Эта идея, на самом деле, принадлежит нам, потому что это мы сказали, что на каком-то этапе должен быть референдум. И сейчас они представили свои представления по срокам, у нас тоже есть свои представления. Я не воспринял это заявление как требование, я, наоборот, воспринял его как дружественный жест», — заявил Пашинян журналистам, передают армянские СМИ.

По его мнению, лидеры стран ЕАЭС поддерживают, разделяют точку зрения Армении и, по сути, не возражают против углубления отношений республики с Европейским союзом, вплоть до возможности принятия Арменией повестки по вступлению в Евразийский союз.

Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, в апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. Президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном заявил, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.