Имущество Армена Ашотяна под конфискацией: прокуратура требует изъять три объекта и почти $1 млн

Генпрокуратура Армении требует конфисковать у бывшего министра образования, зампреда РПА Армена Ашотяна три единицы недвижимости и около 385 млн драмов (порядка $1 млн).

Как сообщает ведомство, Антикоррупционный суд принял к производству очередной иск о «конфискации имущества незаконного происхождения». У оппозиционера хотят изъять одну единицу недвижимости в центре Еревана и две — в административном районе Аван.

Происхождение суммы в размере 385 млн драмов (порядка $1 млн) прокуратура также считает незаконным.

Ашотян находится под домашним арестом. По материалам уголовного дела, экс-министр образования использовал служебное положение для того, чтобы в сговоре с экс-главой Минфина Гагиком Хачатряном, его сыном, главой Совета правления, ректором Ереванского университета им. Брюсова и тремя проректорами вуза, а также связанным с ними лицом посредством коррупционной схемы передать недвижимость и земельный участок площадью в 451,1 кв. м (стоимостью в 209 млн драмов) на улице Пушкина, 38/1 в собственность фонда высокопоставленного чиновника и связанного с ним лица.

Для сокрытия незаконного происхождения имущества оно было сначала зарегистрировано на имя некоего Г. Т., после чего была осуществлена его фиктивная продажа сыну Гагика Хачатряна.

Источник: Sputnik Армения