Минобороны Турции: на авиабазе в Сирии во время израильской атаки не было турецкой военной делегации

До начала или во время израильской атаки на военную авиабазу Абу-Зухур в сирийской провинции Идлиб на объекте не находилась турецкая военная делегация.

Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

«Ни до, ни во время атаки Израиля на авиабазу Абу-Зухур в Сирии на базе не находилась какая-либо турецкая военная делегация», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны Турции подчеркнули, что прекращение Израилем такого рода «безрассудных атак» имеет крайне важное значение для обеспечения мира и стабильности в Сирии и регионе в целом. В ведомстве также призвали Израиль соблюдать нормы международного права.

Израиль нанес авиаудары по авиабазе Абу-Зухур на востоке сирийской провинции Идлиб 18 августа. Ранее МИД Турции решительно осудил атаку, заявив, что Израиль продолжает наносить удары по инфраструктуре Сирии и нарушать ее территориальную целостность.

Источник: Anadolu