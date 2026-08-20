Иран пригрозил США мощным оружием при возобновлении боевых действий

Тегеран готов ответить более мощным оружием, чем в предыдущую фазу конфликта с Вашингтоном, в случае новых боевых действий со стороны США.

Об этом заявил агентству Defa Press официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Хосейн Мохеби.

«Если война снова начнется, то, безусловно, используемое нами оружие будет иным, и эта разница может проявляться в поколении боеголовок, точности попадания, дальности ракет или в любом другом показателе», — сказал он.

Военный отметил, что Иран ежедневно работает над усовершенствованием военных возможностей, производя более точное, разрушительное и технологичное оружие.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран также обвинил американских военных в нанесении ударов.

Источник: Газета.ру