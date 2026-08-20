 Иран пригрозил США мощным оружием при возобновлении боевых действий | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Иран пригрозил США мощным оружием при возобновлении боевых действий

First News Media14:35 - Сегодня
Иран пригрозил США мощным оружием при возобновлении боевых действий

Тегеран готов ответить более мощным оружием, чем в предыдущую фазу конфликта с Вашингтоном, в случае новых боевых действий со стороны США.

Об этом заявил агентству Defa Press официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Хосейн Мохеби.

«Если война снова начнется, то, безусловно, используемое нами оружие будет иным, и эта разница может проявляться в поколении боеголовок, точности попадания, дальности ракет или в любом другом показателе», — сказал он.

Военный отметил, что Иран ежедневно работает над усовершенствованием военных возможностей, производя более точное, разрушительное и технологичное оружие.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран также обвинил американских военных в нанесении ударов.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
337

Актуально

Xроника

Утверждена госпрограмма по развитию туризма на 2026–2030 годы

Мнение

Мир с Азербайджаном как приоритет : что стоит за новым курсом Армении?

Общество

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер 

Экономика

Грузовой поезд с российской пшеницей отправлен из Азербайджана транзитом в ...

В мире

Иран в ответ на заявления Трампа «забрал себе Калифорнию»

Армянский парламент отверг кандидатуру сторонницы карабахской повестки

«Работала в МЧС». Медведь ночью вытащил туристку из палатки - она погибла

Турция продолжит содействовать сохранению суверенитета, территориальной целостности и безопасности Сирии — Минобороны

Выбор редактора

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Новости для вас

В Польше открыли самую высокую в Европе статую Девы Марии

Число жертв двух мощных землетрясений в Индонезии возросло до 47 человек

Стрельба в Университете Вирджинии: ранены пять человек

В Турции микроавтобус с гостями помолвки попал в ДТП, есть погибшие

Последние новости

Мир с Азербайджаном как приоритет : что стоит за новым курсом Армении?

Сегодня, 16:40

Утверждена госпрограмма по развитию туризма на 2026–2030 годы

Сегодня, 16:30

Схватил соперника за горло: скандал на матче «Сабаила» и «Сакарьяспора» - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

В Азербайджане отметят 130-летие Азиза Алиева

Сегодня, 16:04

Иран в ответ на заявления Трампа «забрал себе Калифорнию»

Сегодня, 15:55

Армянский парламент отверг кандидатуру сторонницы карабахской повестки

Сегодня, 15:50

Болгария раскрыла детали подготовки к «Евровидению-2027»

Сегодня, 15:44

«Работала в МЧС». Медведь ночью вытащил туристку из палатки - она погибла

Сегодня, 15:30

Пашинян назвал Кярки азербайджанским топонимом

Сегодня, 15:20

Состояние здоровья Нурани ухудшилось 

Сегодня, 15:07

Средний результат SAT - 1380, IELTS - 7,5, а показатель поступления - 100%: результаты «Подготовительной Школы для 9-11 классов» говорят сами за себя

Сегодня, 15:00

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер 

Сегодня, 14:58

Грязь и антисанитария: в соцсетях критикуют условия в Бакинской детской больнице №6 - ФОТО

Сегодня, 14:45

Турция продолжит содействовать сохранению суверенитета, территориальной целостности и безопасности Сирии — Минобороны

Сегодня, 14:40

Иран пригрозил США мощным оружием при возобновлении боевых действий

Сегодня, 14:35

Минобороны Турции: на авиабазе в Сирии во время израильской атаки не было турецкой военной делегации

Сегодня, 14:30

Жертвами ДТП в Исмаиллы стали 60-летняя женщина и младенец - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:22

Имущество Армена Ашотяна под конфискацией: прокуратура требует изъять три объекта и почти $1 млн

Сегодня, 14:03

Архитектурное наследие довоенного периода - ФОТО

Сегодня, 14:00

Скандал в деле погибших футболистов: машину перекрасили сразу после ДТП? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:57
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10