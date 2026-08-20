Турция продолжит содействовать сохранению суверенитета, территориальной целостности и безопасности Сирии — Минобороны

Турция продолжит решительно работать и оказывать содействие в целях сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также формирования в стране стабильной и безопасной системы.

Об этом заявил официальный представитель Министерства национальной обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк на брифинге для прессы.

Говоря о развитии ситуации на Ближнем Востоке, он отметил, что устранение тяжелого гуманитарного кризиса в Газе и создание условий для начала процесса восстановления имеют большое значение для установления долгосрочного мира и стабильности в регионе.

«Отказ Израиля от «плана по Газе» и продолжение им атак в регионе подрывают усилия по установлению справедливого и прочного мира. Несмотря на подписанное рамочное соглашение, Израиль продолжает атаки и военную деятельность на юге Ливана, а своими последними ударами по Сирии также нацелен на территориальную целостность, суверенитет и единство этой страны. Ни в коем случае нельзя допускать формирования представления о том, что военное вмешательство Израиля в соседние страны является нормальным и приемлемым явлением. Будущее региона должно строиться не на одностороннем применении силы, а на понимании безопасности, основанном на международном праве и уважении суверенитета и территориальной целостности государств».

По его словам, международному сообществу необходимо принимать «более конкретные и эффективные меры в ответ на действия Израиля, угрожающие региональному миру и стабильности, отстаивая международное право и гуманитарные ценности».

«Наш приоритет — не допустить дальнейшего втягивания нашего региона в конфликты и нестабильность и обеспечить прочный мир и безопасность», — сказал Актюрк.

Источник: Anadolu