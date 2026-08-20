Средний результат SAT - 1380, IELTS - 7,5, а показатель поступления - 100%: результаты «Подготовительной Школы для 9-11 классов» говорят сами за себя

Сегодня поступление в университет стало более сложным и конкурентным, чем когда-либо.

Совмещение школьной программы, высоких академических результатов, подготовки к вступительным экзаменам и дополнительных занятий требует от учеников грамотного планирования времени и значительных усилий. Выбор между различными подготовительными центрами и преподавателями, составление плотного расписания и необходимость одновременно контролировать все направления подготовки нередко становятся причиной дополнительного стресса и переутомления у школьников.

Перед родителями, в свою очередь, стоит непростая задача: с одной стороны, важно сохранить и поддерживать успеваемость ребёнка в школе, а с другой — обеспечить качественную подготовку к вступительным экзаменам. Организовать оба процесса одновременно и эффективно не всегда бывает просто.

Объединение школьного образования и подготовки к поступлению в рамках единой системы позволяет ученикам более рационально распределять учебную нагрузку, эффективно планировать своё время и целенаправленно двигаться к будущим университетским целям. Именно поэтому подготовку к поступлению целесообразно начинать не только в 11-м классе, а планировать заранее и выстраивать параллельно со школьным образованием.

Именно такой подход реализован в «Подготавительной Школе для 9-11 классов», созданной в рамках совместного проекта LANDAU School и Leznik & Co. Вся образовательная программа построена таким образом, чтобы учебный процесс занимал всего 4 часа в день. Это позволяет ученикам в одном образовательном пространстве одновременно продолжать обучение по школьной программе, получать аттестат LANDAU School и системно готовиться к выпускным, предметным и международным экзаменам.

Эффективность модели школы, основанной на курсовом формате обучения, отражается и в академических результатах учеников:

Средний результат SAT — 1380 баллов

Средний результат IELTS — 7,5

Результат на выпускном экзамене — 200+ баллов

Показатель поступления в университеты — 100%

Обучение в «Подготовительной Школе для 9-11 классов» ведётся на азербайджанском, русском и английском языках. Школа работает в двух корпусах — «Zabitlər» и «Gənclik». В рамках программы ученики могут подготовиться как к поступлению в местные высшие учебные заведения, так и к поступлению в университеты Германии и Китая. Кроме того, предусмотрены программы подготовки к SAT, IELTS и TOEFL, что расширяет возможности для учеников, планирующих продолжить образование за рубежом.

Образовательный процесс поддерживается опытной командой преподавателей и системой академического контроля. Знания учеников регулярно оцениваются, отслеживается динамика их академического прогресса, а с учётом индивидуальных потребностей формируется персональный план развития.

Помимо академической подготовки, ученикам предоставляется профессиональная консультационная поддержка. В процессе консультаций учитываются интересы и потенциал каждого ученика, определяются наиболее подходящие направления обучения, предоставляются индивидуальные рекомендации с учётом академических целей и формируется дальнейшая образовательная траектория. Таким образом, подготовка ориентирована не только на успешную сдачу вступительных экзаменов, но и на осознанный выбор университета и дальнейшее академическое развитие.

«Подготовительная Школа для 9-11 классов» строит свою образовательную деятельность на основе многолетнего опыта и академического подхода, сформированных Landau Education Group. Главная цель программы — не только обеспечить высокие результаты на экзаменах, но и раскрыть потенциал каждого ученика, сформировать необходимые академические навыки и подготовить его к успешному будущему.

В настоящее время продолжается приём учеников в «Подготовительную Школу для 9-11 классов» на 2026/2027 учебный год. Для регистрации достаточно перейти на сайт LANDAU School, выбрать раздел «Müraciət et», а затем «9–11 Hazırlıq Məktəbi», либо заполнить регистрационную форму непосредственно по ссылке.