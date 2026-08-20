 Пашинян назвал Кярки азербайджанским топонимом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Пашинян назвал Кярки азербайджанским топонимом

First News Media15:20 - Сегодня
Пашинян назвал Кярки азербайджанским топонимом

Вопрос анклавов Армении и Азербайджана должен быть урегулирован таким образом, чтобы обеспечить долгосрочное мирное сосуществование и не создавать новых проблем для жителей приграничных районов.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на брифинге после заседания правительства, передают армянские СМИ.

По его словам, в соответствии с согласованным Ереваном и Баку принципом делимитации, Кярки, Бархударлу и Юхары Аскипара являются территориями Азербайджана.

Пашинян напомнил, что Армения и Азербайджан договорились проводить делимитацию на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой административные границы бывших союзных республик на момент распада СССР признаются межгосударственными.

По словам премьера, есть понимание, что процесс должен проходить на той же основе.

«Вопрос должен быть решен, но без военного варианта: это страница прошлого, которая закрыта. Решить нужно так, чтобы было удобно обеим сторонам, в том числе людям, живущим на местах», — заявил Пашинян.

Поделиться:
332

Актуально

Xроника

Утверждена госпрограмма по развитию туризма на 2026–2030 годы

Мнение

Мир с Азербайджаном как приоритет : что стоит за новым курсом Армении?

Общество

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер 

Экономика

Грузовой поезд с российской пшеницей отправлен из Азербайджана транзитом в ...

Политика

Пашинян назвал Кярки азербайджанским топонимом

Пашинян: В новой программе кабмина Армении нет логики «карабахского движения»

МИД Азербайджана выразил соболезнования Центральноафриканской Республике

Фархад Мамедов о том, как Нетаньяху обнуляет силу Израиля

Выбор редактора

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Новости для вас

Захарова: Заявления объявленных в розыск в Баку россиян не отражают позицию РФ

МИД Азербайджана выразил соболезнования Индонезии в связи с землетрясением

Ильхам Алиев встретился в Баку с Виктором Ющенко - ФОТО

Financial Times: Азербайджан становится одной из «малых средних держав» мировой политики

Последние новости

Мир с Азербайджаном как приоритет : что стоит за новым курсом Армении?

Сегодня, 16:40

Утверждена госпрограмма по развитию туризма на 2026–2030 годы

Сегодня, 16:30

Схватил соперника за горло: скандал на матче «Сабаила» и «Сакарьяспора» - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

В Азербайджане отметят 130-летие Азиза Алиева

Сегодня, 16:04

Иран в ответ на заявления Трампа «забрал себе Калифорнию»

Сегодня, 15:55

Армянский парламент отверг кандидатуру сторонницы карабахской повестки

Сегодня, 15:50

Болгария раскрыла детали подготовки к «Евровидению-2027»

Сегодня, 15:44

«Работала в МЧС». Медведь ночью вытащил туристку из палатки - она погибла

Сегодня, 15:30

Пашинян назвал Кярки азербайджанским топонимом

Сегодня, 15:20

Состояние здоровья Нурани ухудшилось 

Сегодня, 15:07

Средний результат SAT - 1380, IELTS - 7,5, а показатель поступления - 100%: результаты «Подготовительной Школы для 9-11 классов» говорят сами за себя

Сегодня, 15:00

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер 

Сегодня, 14:58

Грязь и антисанитария: в соцсетях критикуют условия в Бакинской детской больнице №6 - ФОТО

Сегодня, 14:45

Турция продолжит содействовать сохранению суверенитета, территориальной целостности и безопасности Сирии — Минобороны

Сегодня, 14:40

Иран пригрозил США мощным оружием при возобновлении боевых действий

Сегодня, 14:35

Минобороны Турции: на авиабазе в Сирии во время израильской атаки не было турецкой военной делегации

Сегодня, 14:30

Жертвами ДТП в Исмаиллы стали 60-летняя женщина и младенец - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:22

Имущество Армена Ашотяна под конфискацией: прокуратура требует изъять три объекта и почти $1 млн

Сегодня, 14:03

Архитектурное наследие довоенного периода - ФОТО

Сегодня, 14:00

Скандал в деле погибших футболистов: машину перекрасили сразу после ДТП? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:57
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10