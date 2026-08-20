Пашинян назвал Кярки азербайджанским топонимом

Вопрос анклавов Армении и Азербайджана должен быть урегулирован таким образом, чтобы обеспечить долгосрочное мирное сосуществование и не создавать новых проблем для жителей приграничных районов.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на брифинге после заседания правительства, передают армянские СМИ.

По его словам, в соответствии с согласованным Ереваном и Баку принципом делимитации, Кярки, Бархударлу и Юхары Аскипара являются территориями Азербайджана.

Пашинян напомнил, что Армения и Азербайджан договорились проводить делимитацию на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой административные границы бывших союзных республик на момент распада СССР признаются межгосударственными.

По словам премьера, есть понимание, что процесс должен проходить на той же основе.

«Вопрос должен быть решен, но без военного варианта: это страница прошлого, которая закрыта. Решить нужно так, чтобы было удобно обеим сторонам, в том числе людям, живущим на местах», — заявил Пашинян.