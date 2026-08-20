«Работала в МЧС». Медведь ночью вытащил туристку из палатки - она погибла

В Республике Алтай медведь ночью напал на туристов, находившихся в палатке на территории туристической базы.

Хищник забрался внутрь, вытащил 29-летнюю девушку и утащил ее в лес. Туристка погибла, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла в ночь на 19 августа в районе села Артыбаш Турочакского района. Девушка приехала на Алтай из Новосибирска вместе с женихом. Мужчина пережил нападение, однако после случившегося его госпитализировали.

Люди пытались найти девушку по крикам. Когда они добрались до места, медведь уже скрылся. Утром тело туристки обнаружили с многочисленными травмами.

Позже стало известно, что погибшая работала инспектором государственного пожарного надзора в региональном управлении МЧС. На Алтае она находилась в отпуске.

Российский Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего, прокуратура также начала проверку.

После нападения в Турочакском районе ввели режим повышенной готовности. С 20:00 до 10:00 ограничили передвижение жителей и туристов. Территорию круглосуточно патрулируют сотрудники полиции и охотники, для поиска медведя используют беспилотники.