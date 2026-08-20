В Азербайджане отметят 130-летие Азиза Алиева

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 130-летнего юбилея выдающегося государственного и научного деятеля Азиза Алиева, который исполнится в январе 2027 года.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Министерству здравоохранения Азербайджана совместно с Министерством науки и образования и Министерством иностранных дел поручено подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 130-летию профессора Азиза Алиева.

Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из данного Распоряжения.