В Азербайджане появится новый подвид визы «цифровой путешественник»

В Азербайджане предусматривается учреждение нового подвида визы "цифровой путешественник".

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по развитию туризма на 2026-2030 годы".

Кроме того, в Программе предусмотрены совершенствование механизмов согласования политики в области воздушных пассажирских перевозок и туристической политики, увеличение числа стран с безвизовым режимом передвижения в целях стимулирования въездного туризма с целевых туристических рынков (обеспечение применения безвизового режима передвижения в отношении граждан 34 целевых туристических стран на основании общегражданского паспорта), совершенствование процесса выдачи многократных электронных виз в целях въездного туризма, увеличение числа стран, в отношении которых применяется режим электронной визы (включая визу на границе) в целях въездного туризма, совершенствование механизмов согласования, обеспечивающих увеличение вклада туристической политики в социально-экономическое развитие страны и взаимную координацию с политикой развития смежных отраслей экономики.

Кроме того, в число целей Программы входят совершенствование механизма ведения реестра субъектов туристической индустрии, совершенствование классификации субъектов туристической индустрии.