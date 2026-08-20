Экс-премьер Израиля раскритиковал Нетаньяху за кризис в отношениях с Турцией

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак резко раскритиковал нынешнего главу израильского кабмина Биньямина Нетаньяху за кризис, развивающийся в отношениях еврейского государства с Турцией.

"Не обо всех деталях можно говорить. Однако сознательное повышение напряженности, инициированное Нетаньяху в отношениях с Турцией, является безответственным и глупым. Турция - это не Иран и не Сирия [Башара] Асада. Нет никакой стратегической проблемы с Турцией, которую нельзя было бы решить, смягчить или отложить на долгосрочную перспективу с помощью дискретных контактов в координации с США", - написал Барак в соцсети X.

По его мнению, Нетаньяху "полностью сошел с рельсов" и действует "с сильным привкусом политического умысла" в преддверии срочных парламентских выборов в Израиле 27 октября.

Барак был премьером Израиля в 1999-2001 годах. Также в разные годы он был начальником Генштаба и министром обороны еврейского государства.

Источник: ТАСС