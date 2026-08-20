В Азербайджане будет создан туристический продукт «Великий Шелковый путь»

В Азербайджане планируется создание и развитие туристического продукта "Великий Шелковый путь".

Это нашло отражение в "Государственной программе по развитию туризма на 2026-2030 годы", утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

В Программе предусмотрены ввод в эксплуатацию 8 культурных туристических продуктов, проведение к концу периода четырех местных и одного международного пропагандистского мероприятия (фестиваля и т. д.), реставрация памятников в государственных заповедниках и проведение инфраструктурных работ.

Также среди целей программы - разработка стратегии и плана действий по развитию оздоровительного туризма в стране, совершенствование нормативно-правовых актов по аккредитации медицинских учреждений в направлении медицинского туризма, привлечение к процессу международной аккредитации не менее пяти учреждений, оказывающих услуги медицинского туризма, а также ежегодное проведение Конференции по оздоровительному туризму.