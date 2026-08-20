Стипендия только для парней: решение Бакинского славянского университета вызвало споры

Бакинский славянский университет будет выплачивать специальную внутреннюю стипендию парням, поступившим на специальности «Учитель начальных классов» и «Учитель иностранного языка».

Согласно информации, воспользоваться стипендией смогут абитуриенты, набравшие 450 и более баллов и поступившие на указанные направления.

Новость вызвала активные обсуждения в социальных сетях. Пользователи задаются вопросом, почему такая мера распространяется только на парней, и не находят логичного объяснения различию между студентами разных полов.

В ответ на запрос пресс-служба Бакинского славянского университета подтвердила информацию. В вузе заявили, что главная цель инициативы — повысить престиж педагогической профессии, привлечь больше парней в сферу образования и мотивировать их к будущей преподавательской деятельности.

В университете также отметили, что сегодня действуют три внутренние стипендиальные программы. Помимо программы для парней, существуют стипендия для девушек из регионов, откуда традиционно поступает наименьшее число студенток, а также программа «Молодёжь новой эпохи», по которой стипендию получает один студент, набравший самый высокий балл при поступлении в БГУ.