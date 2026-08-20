Азербайджан и Ирак укрепят сотрудничество в сфере СМИ и культуры

Азербайджан и Ирак обсудили пути укрепления медийного сотрудничества между двумя странами и расширения горизонтов обмена в сфере новостей, культуры и спорта.

Как передает Report со ссылкой на Iraqi News Agency, обсуждения состоялись в ходе встречи посла Азербайджана в Ираке Эльдара Салимова с главой Иракской медиасети Абдул Каримом Хаммади.

ВВо время беседы Хаммади подчеркнул наличие крепких двусторонних отношений между государствами и указал на значительный интерес иракских граждан к туристическому, культурному и историческому потенциалу Азербайджана.

«Иракская медиасеть открыта к сотрудничеству с азербайджанскими медиа, которое может способствовать укреплению связей между народами двух стран. Одна из задач нашей сети — доносить информацию до граждан Ирака и знакомить их с различными местами и достопримечательностями, которые они могут посетить, особенно в Азербайджане», — отметил он.

По его словам, Ираская медиасеть также рассматривает возможность организации в Азербайджане тренировочных сборов для иракских спортсменов и готова предоставить необходимые условия азербайджанским журналистам для работы в Ираке.

В свою очередь, Салимов выразил заинтересованность в подписании соглашения о сотрудничестве между медиаорганизациями Азербайджана и Ирака и подчеркнул важность расширения обмена новостной информацией.

По его словам, укрепление сотрудничества между медиаорганизациями Ирака и Азербайджана позволит более полно освещать события и процессы, происходящие в обеих странах.