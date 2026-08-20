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В Бангладеш избрали нового президента

First News Media19:15 - Сегодня
В Бангладеш избрали нового президента

Парламент Бангладеш избрал ветерана Националистической партии Бангладеш (BNP) Мирзу Фахрула Ислама Аламгира новым президентом страны.

Об этом сообщает Reuters.

В ходе голосования 78-летний Аламгир получил 255 голосов, опередив кандидата от оппозиционного альянса Оли Ахмеда, за которого проголосовали 88 депутатов. Главный избирательный комиссар А.М.М. Насир Уддин официально объявил его победителем.

Выборы состоялись после отставки предыдущего президента Мохаммеда Шахабуддина по состоянию здоровья.

Согласно агентству, Аламгир станет главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами. Ожидается, что его инаугурация состоится в пятницу вечером.

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