В туристической индустрии будут проводиться инновационные конкурсы

«Государственная программа по развитию туризма в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы» предусматривает организацию инновационных конкурсов, направленных на развитие туристической индустрии, и оказание поддержки отобранным пилотным проектам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, основными исполнителями мероприятия являются Государственное агентство по туризму и Министерство цифрового развития и транспорта, соисполнителем – Министерство экономики.

На начальном этапе будут определены потребности туристической индустрии в инновациях, подготовлены правила проведения инновационного конкурса и критерии отбора.

На следующем этапе будут подготовлены механизмы финансовой поддержки для внедрения инноваций в сфере туризма.

Таким образом, будет реализована программа туристских инноваций и в 2027–2029 годах обеспечено успешное внедрение трех проектов.