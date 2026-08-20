В туристической индустрии будут проводиться инновационные конкурсы
«Государственная программа по развитию туризма в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы» предусматривает организацию инновационных конкурсов, направленных на развитие туристической индустрии, и оказание поддержки отобранным пилотным проектам.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, основными исполнителями мероприятия являются Государственное агентство по туризму и Министерство цифрового развития и транспорта, соисполнителем – Министерство экономики.
На начальном этапе будут определены потребности туристической индустрии в инновациях, подготовлены правила проведения инновационного конкурса и критерии отбора.
На следующем этапе будут подготовлены механизмы финансовой поддержки для внедрения инноваций в сфере туризма.
Таким образом, будет реализована программа туристских инноваций и в 2027–2029 годах обеспечено успешное внедрение трех проектов.