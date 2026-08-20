Суд вынес приговор мужчине, убившему коллегу в отеле в Баку

Состоялся судебный процесс по уголовному делу Сеймура Манафова, обвиняемого в убийстве своего коллеги в Баку.

Как сообщает АПА, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Фарида Намазова был зачитан приговор.

Суд приговорил Сеймура Манафова к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, инцидент произошёл в январе этого года в Boulevard Hotel. Работавший в отеле официантом Сеймур Манафов нанёс Шамистану Алиеву смертельные ножевые ранения в прачечной.

Сеймуру Манафову было предъявлено обвинение по статье 120.1 УК АР (умышленное убийство).