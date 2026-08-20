В Азербайджане будут созданы три новые туристические и рекреационные зоны

В Азербайджане в 2027–2030 годах предусмотрено создание трех новых туристско-рекреационных зон.

Это отражено в «Государственной программе по развитию туризма в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы».

Согласно документу, в составе новых туристических и рекреационных зон будут созданы как минимум три туристических центра, которые обеспечат соответствующей инфраструктурой.

В этих рамках предусмотрено создание и развитие систем социального, культурного, административного и инженерно-коммуникационного обеспечения туристических центров, а также государственных автомобильных дорог и дорожно-транспортной инфраструктуры.

В результате реализации проектов планируется привлечение частных инвестиций в обеспеченные инфраструктурой туристические центры и расширение предпринимательской деятельности за счет реализации проектов государственно-частного партнерства.

Основным исполнителем мероприятия определено Государственное агентство по туризму. Соисполнителями являются Министерство экономики, Министерство экологии и природных ресурсов, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, Министерство цифрового развития и транспорта, Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана, а также местные органы исполнительной власти.

Отметим, что рекреационная зона – это специально выделенная территория, предназначенная для отдыха, развлечений и занятий спортом. Такие зоны создаются для сохранения природы, а также обеспечения благоприятных условий для местных жителей и туристов.