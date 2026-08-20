Определены новые меры по развитию образования в сфере туризма

«Государственная программа по развитию туризма в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы» предусматривает развитие образовательных программ в сфере туризма, приведение специальностей в соответствие с требованиями рынка труда и расширение программ двойных дипломов.

Согласно документу, планируется расширение международных программ двойных дипломов в Азербайджанском университете туризма и менеджмента совместно с зарубежными вузами-партнерами, внедрение дуального профессионального образования по специальностям в сфере туризма, а также приведение образовательных программ в соответствие с международными стандартами и требованиями рынка труда.

Кроме того, документ предусматривает реализацию краткосрочных программ обучения и курсов в сфере туризма. В этих рамках планируется организация курсов профессиональной подготовки и специализированных тренингов.

Особое внимание в Государственной программе уделяется совершенствованию материально-технической базы и образовательной инфраструктуры учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров для туристической отрасли. В этих целях предусмотрено приведение инфраструктуры Азербайджанского университета туризма и менеджмента, Бакинской школы туризма и Мингячевирского колледжа туризма в соответствие с современными требованиями.

Ожидается, что в результате реализации программы образовательные программы в сфере туризма будут приведены в соответствие с международной практикой, увеличится число участников профессиональных обучающих программ и выпускников по туристическим специальностям, а также возрастет доля работников туристической отрасли, имеющих соответствующее образование.

Напомним, что 20 августа Распоряжением Президента Ильхама Алиева была утверждена «Государственная программа по развитию туризма в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы».