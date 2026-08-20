«Покупайте школьную форму у Тамира»: в Гёйчае разгорелся скандал из-за школьной формы - ВИДЕО
«Учителя, сообщите родителям, чтобы все покупали школьную форму в магазине Тамира! Предоставьте мне информацию о приобретённой вами одежде, поскольку с меня тоже требуют отчёт».
Как сообщает Xezerxeber.az, утверждается, что это голосовое сообщение было направлено в группу учителей исполняющей обязанности директора средней школы №2 села Чареке Гёйчайского района по имени Кёнюль.
Журналисты связались с педагогом, однако она заявила, что из-за проблем со здоровьем не может дать комментарий.
Владелец магазина, в свою очередь, назвал распространившуюся аудиозапись антирекламой.
В Центрально-Аранском региональном управлении образования сообщили, что родители самостоятельно выбирают, где приобретать школьную форму. Целенаправленно направлять их в конкретную торговую точку недопустимо.