 В Харькове удар БПЛА разрушил мастерскую азербайджанского скульптора - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Харькове удар БПЛА разрушил мастерскую азербайджанского скульптора - ФОТО

First News Media22:42 - Сегодня
В Харькове удар БПЛА разрушил мастерскую азербайджанского скульптора - ФОТО

Несколько дней назад в результате ударов беспилотников по украинскому городу Харьков была серьёзно повреждена мастерская народного художника Украины, почётного гражданина Харькова, нашего соотечественника Катиба Мамедова.

Об этом сообщил АЗЕРТАДЖ сам Катиб Мамедов.

По словам скульптора, после удара беспилотника произошёл пожар площадью около 200 квадратных метров. В результате атаки были повреждены крыша и чердак здания, а также находившиеся там произведения искусства.

В мастерской хранились сотни работ, созданных художником за 40 лет творческой деятельности в стилях классицизма, авангарда и минимализма.

Кятиб Мамедов отметил, что в результате произошедшего мастерской был нанесён материальный ущерб примерно на 100 тысяч долларов.

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