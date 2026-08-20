Мать троих детей в Азербайджане оштрафовали за нецензурные высказывания в TikTok

В Азербайджане задержана еще одна тиктокерша за неэтичное поведение в социальной сети.

Как сообщает Oxu.Az, 31-летняя жительница Масаллинского района Самира Бахышева (имя и фамилия условные) в ночное время вела прямую трансляцию на своей странице в TikTok. В ходе эфира она употребляла нецензурные выражения, тем самым допустив действия, оскорбляющие общественную нравственность.

В связи с этим С. Бахышева была задержана, в ее отношении был составлен административный протокол по статье 510.2 (действия, оскорбляющие общественную мораль и выражающие явное неуважение к обществу, то есть озвучивание аморальных выражений, использование жестов, создающих впечатление подобного содержания, либо демонстрация частей тела в форме, противоречащей нормам морали и национально-нравственным ценностям при публичной демонстрации в интернете или информационно-коммуникационных сетях) Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

Мать троих детей С. Бахышева в своих показаниях заявила, что работает в чайном доме. Ночью после работы она отправилась поужинать в ресторан и в это время вышла в прямой эфир в TikTok. По словам женщины, количество зрителей быстро росло, и некоторые пользователи начали писать в ее адрес оскорбления. Не сдержавшись, она ответила им нецензурной бранью, после чего завершила трансляцию.

С. Бахышева призналась, что в момент инцидента находилась в нетрезвом состоянии. Она выразила раскаяние в содеянном и попросила назначить ей наказание в виде штрафа.

Решением суда правонарушительница была оштрафована на 700 манатов.